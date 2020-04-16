SON DAKİKA | UEFA federasyonlarla görüşecek! Corona virüsü...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da hemen hemen tüm ligler durduruldu. Yerel liglerin yanı sıra UEFA organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de askıda.

Futbolun geleceğini konuşmak için nisan ayı başında 55 üye ülke federasyonuyla toplantı yapan UEFA, benzer bir toplantıyı bu kez 23 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceklerini açıkladı.

UEFA İcra Komitesi, corona virüsü salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını duyurdu. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

Telekonferans yoluyla yapılan ilk toplantının ardından UEFA, federasyonlara sezonun tamamlanması yönünde tavsiyelerde bulunmuş, hatta ligleri bu haliyle tescil eden ülkelere yaptırımlar uygulanacağı söylenmişti. UEFA'nın ligleri tescil eden ülkelerin takımlarını Avrupa kupalarına almayacağı iddia edilmişti.

23 Nisan'da yapılacak olan görüşmenin yine telekonferans yoluyla olacağı aktarılırken, sezonun geri kalan bölümünün ne zaman başlanacağına dair bir karar çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.

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