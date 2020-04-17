Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo Türkiye'ye geliyor! Corona virüsü...

'ye geliyor! Corona virüsü...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerden ilki Serie A'ydı... Çizme, virüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelirken, Serie A'nın durumu da merak konusuydu. Ligin farklı ülkelerde oynanmasını kararlaştıran Serie A'da yönetim, ilk olarak bu organizasyon için 'yı belirledi...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 07:39 ABONE OL
Cristiano Ronaldo Türkiye'ye geliyor! Corona virüsü...

Corona virüsünün Avrupa'da en çok vurduğu ülke olan ve adeta hayatın durduğu İtalya'da Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren sürpriz bir plan gündeme geldi. Sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açtı.

Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecek. Antalya nizami saha sayısının günde 20 resmi maça kadar izin vermesi nedeniyle öne çıktı. Eğer İtalyan federasyonu planı onaylar, takımlar kabul eder ve Türkiye'den izin çıkarsa Antalya'ya yıldız yağacak.

EN UYGUNU ANTALYA
Antalya 628 bin yatak kapasitesine ve 3 büyük stada sahip. 200 idman sahası var ve hepsi FIFA standartlarına uygun. Bir dönemde yaklaşık 2 bin takım ocak ayında kamp için gelebiliyor

MAÇLAR 1.5 AYDA BİTİRİLECEK
İtalya Futbol Federasyonu, ligde kalan 12 haftayı 1.5 ayda bitirmeyi hedefliyor. Takımlar haftada iki maç yapacak. Lig öncesi 15 gün idman süresi düşünülüyor. Böylece 2 ayda lig tamamlanacak

İşte aday yerler ve yatak kapasiteleri

Antalya:... 628 bin
Doha:.......... 15 bin
Dubai:.......132 bin
Slovenya:....137 bin
Avusturya:... 69 bin
Kazakistan:..72 bin
Mallorca:........ 33 bin
Hırvatistan:...112 bin

SON DAKİKA | UEFA federasyonlarla görüşecek! Corona virüsü... Inter'den dev corona virüsü yardımı Napoli’den Sörloth’a 14 milyon Euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo Türkiye'ye geliyor! Corona virüsü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA