Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Premier Lig tamamlanacak mı? Açıklama yapıldı!

tamamlanacak mı? Açıklama yapıldı!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan İngiltere 'in geleceği belirsizliğini koruyor. Gözler ile 23 Nisan'da yapılacak toplantıda. Ancak İngilizler, ligin tamamlanması için gerekenlerin yapılacağını açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 17.4.2020 23:18 ABONE OL
Premier Lig tamamlanacak mı? Açıklama yapıldı!

İngiltere'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Haberde toplantının ardından yapılan açıklamaya yer verilirken, maçların yeniden başlatılmasıyla ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

İnsan sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak corona virüsü nedeniyle kesin bir tarih verilememektedir. Premier Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Tottenham Hotspur'dan flaş karar! Corona virüsü... Juventus'tan Merih Demiral kararı! Transfer... Arsenal'den örnek karar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Premier Lig tamamlanacak mı? Açıklama yapıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA