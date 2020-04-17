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Samir 2 haftadır kayıp! Kulüpten açıklama geldi

Corona virüsü nedeniyle dünyada birçok ligi ertelenirken, oyuncuların bazıları yaşadıkları ülkelerde karantina altında bazıları ise memleketlerine dönmüş durumda. Ligi ekiplerinden Anderlecht de ülkesine dönmek isteyen futbolculara izin verdi ancak gelen son haberler ilginç bir durumu ortaya çıkardı. Takımın Fransız yıldızı Samir 'den 2 haftadır haber alınamadığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 22:09 ABONE OL
Samir Nasri 2 haftadır kayıp! Kulüpten açıklama geldi

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını spor camiasını da etkilemeye devam ediyor. Neredeyse tüm futbol ligleri askıya alınmış halde. Birçok futbol kulübü oyuncularına evlerine dönmek için izin veriyor.

Belçika Ligi takımlarından Anderlecht de yabancı oyuncularına memleketlerine dönmek için izin verdi. Ancak beyaz-morlu ekipte yaşanan ilginç bir olay ortaya çıktı.

Belçika temsilcisi, yaklaşık 2 hafta önce takımdan ayrılan Fransız yıldız Samir Nasri'den haber alamıyor. Nasri'nin bireysel idmanlarını sürdürmesi ve antrenman sonuçlarını takımla paylaşması gerektiği, ancak bu konuda kendilerine herhangi bir bilginin ulaşmadığı belirtildi.

DUBAI'DE İDDİASI
Belçika basını ise konuyla alakalı ortaya başka bir iddia attı. DH Les Sports'ta yer alan habere göre, yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan Nasri, Dubai'de bulunuyor.

Bu sezon Anderlecht ile 9 karşılaşmaya çıkan Samir Nasri, rakip fileleri 2 kez sarsabildi. Öte yandan Nasri bir dönem Türkiye'de Antalyaspor forması da giymişti.

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Samir Nasri 2 haftadır kayıp! Kulüpten açıklama geldi
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