Emre Belözoğlu'da flaş detay! Comolli...

Fenerbahçe'nin yeni sezonda sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu özgeçmişi ile dikkat çekiyor. Bu görev için yakın zamanda Terraneo ve Comolli görevlendirilse de başarı sağlanamamıştı. Emre Belözoğlu da uluslararası bağlantılarının yanı sıra Türkiye ve Fenerbahçe gerçeklerini bilmesiyle büyük avantaja sahip.

Şu an takım kaptanı olan Belözoğlu'nun en önemli eksiği ise bu görevi daha önce yapmamış olması. Ancak 40 yaşındaki yıldız; İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca konuşuyor ve bu da iletişim konusunda artı not katıyor.

Dünyanın en önemli üç liginde forma giyen tecrübeli isim, İtalya'da 4 sene, İngiltere'de 3 sene, İspanya'da da 6 ay kaldı.

Türkiye'de Fatih Terim, Lucescu, Şenol Güneş, Daum, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, İsmail Kartal ve Aragones gibi birbirinden farklı yapıda teknik adamlarla çalışan Emre yurt dışında; Hector Cuper, Roberto Mancini, Sam Allerdyce, Graeme Souness ve Diego Simeone ile görev yaptı.

Milliyet'in hbaerine göre yıldız isim Türkiye'nin dışında İtalya, İngiltere ve İspanya tecrübeleri sayesinde futbola dair çok farklı bakış açıları kazandı.

Burada profesyonel futbol yapılanmalarının bizzat içinde oldu ve işlerin nasıl yürüdüğünü yerinden öğrendi. Kısacası Emre Belözoğlu 8 yıllık Avrupa tecrübesinde dil öğrendi, bu ülkelerdeki sistemi gördü ve bugün Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak iyi ilişkiler kurdu.

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