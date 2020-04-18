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'den flaş corona virüsü açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Belçikalı yıldız , ailecek yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmış olabileceklerini söyledi. Henüz test yaptırmadıklarını belirten De Bruyne ilk başta küçük çocuğunun hastalandığını, sonrasında ise büyük oğlu ve eşinin de hastalandığını söyledi ve ekledi: "Ama corona virüsü mü yoksa başka bir şey mi emin değiliz." dedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 22:39 ABONE OL
Kevin De Bruyne'den flaş corona virüsü açıklaması

Sky Sports'a konuşan Belçikalı oyuncu, "Karantinanın ilk 2 haftasında ailecek hastalandık. İniş çıkışlar yaşadık ama şu anda herkes iyi." ifadelerini kullandı.

İlk başta küçük çocuğunun hastalandığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Sonra büyük oğlum ve eşim de hastalandı. Ama corona virüsü mü yoksa başka bir şey mi emin değiliz." diye konuştu.

Test yaptırmadıklarını belirten De Bruyne, "Çok şükür bu hastalığı atlattık ve son 2 haftadır iyi durumdayız. Rutinimiz var, her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

De Bruyne, bu süreçte sık sık yüzdüğünü, koştuğunu ve antrenmanlara devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Kevin De Bruyne'den flaş corona virüsü açıklaması
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