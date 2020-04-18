Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mohamed Salah'tan dev corona virüsü yardımı

'tan dev yardımı

İngiltere 'in güçlü ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı oyuncu ; doğduğu köy olan 'e, (Covid-19) salgınından etkilenen insanlara ulaştırılmak üzere birlerce ton yiyecek ve taze et bağışında bulundu. Gelişmeyi yıldız oyuncunun babası duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 22:32 ABONE OL
Mohamed Salah'tan dev corona virüsü yardımı

İngili ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yardımlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun babası Salah Ghaly, ülke basınından Al-Masry Al-Youm'a flaş açıklamalarda bulundu.

Ghaly; oğlunun, doğduğu köy olan Nagrig'in sağlık ve güvenliğini istediğini söylerken köy sakinlerini kalabalıktan kaçınmaya ve uyarılara bağlı kalmaya çağırdı.

Eski Galatasaraylıdan flaş Zlatan Ibrahimovic yorumu: Lionel Messi ve Cristianp Ronaldo ile aynı seviyede Jurgen Klopp açıkladı: Liverpool'da antrenmana geç gelene...

Öte yandan baba Salah, Mohamed'in Nagrig'e maske ile birlikte binlerce ton yiyecek ve taze et bağışladığını duyurdu.

Salah Ghaly, iki buzağı kesileceğini, etin köy halkına ve komşu köylere dağıtılacağını dile getirdi.

Ayrıyeten Ghaly, Mısırlı futbolcuya ait hayır kurumunun köydeki çok sayıda aileye düzenli olarak mali yardım sağlanmaya devam edileceğini belirtti.

PSG, Merih Demiral'ı gözüne kestirdi! İşte Juventus'un kararı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Mohamed Salah'tan dev corona virüsü yardımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA