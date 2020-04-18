Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan'dan futbolcularına flaş çağrı! Corona virüsü...

'dan futbolcularına flaş çağrı! Corona virüsü...

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden olan 'da liglere belirsiz bir süre ara verilmişti. Serie A devi , Mayıs ayında idmanlara başlama ihtimaline karşı ülkeden ayrılan futbolcularını İtalya'ya geri çağırdı. Çizme'ye dönen futbolcular 15 gün karantinada kalacak.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 09:54 ABONE OL
Milan'dan futbolcularına flaş çağrı! Corona virüsü...

Milan kulübü, koronavirüs nedeniyle yurt dışına çıkan futbolcularına ülkeye dönüş çağrısı yaptı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Mayıs ayında tesislerde idmanların başlayabileceğine yönelik hazırlıklar sebebiyle kulüpten izin alarak ülkelerine giden futbolcular İtalya'ya geri çağrıldığı belirtildi. Haberde yurt dışında olduğu bilinen futbolculardan Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Lucas Paqueta ve Hakan Çalhanoğlu, Simon Kjaer ve Asmir Begoviç olduğu belirtildi.

İtalya'ya döndüklerinde 14 günlük karantinaya girecek olan futbolcuların bu süre de göz önünde bulundurularak geri dönüş çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Samir Nasri 2 haftadır kayıp! Kulüpten açıklama geldi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan'dan futbolcularına flaş çağrı! Corona virüsü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA