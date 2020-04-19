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ile 'den dev takas!

ekibi , forması giyen 'i kadrosuna katmak istiyor. ekibi genç orta saha için 'dan ettiği Alexandre Lacazette'i takasta kullanmak istiyor.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 13:58 ABONE OL
Arsenal ile Atletico Madrid'den dev takas!
Birçok İngiltere Premier Lig ekibinin transfer listesinde yer alan Thomas Partey için Arsenal'in çok daha kararlı olduğu belirtiliyor.

The Sun'a göre Arsenal, Mikel Arteta'nın 1 numaralı transfer hedefi Partey için kulübü Atletico Madrid'e Alexander Lacazette'i önermeye hazırlanıyor.

İspanyol ekibinin bilindiği üzere forvet arayışı sürüyor. Devre arasında Cavani transferini bitiremeyen Atletico Madrid, kadrosuna bir golcü katmak istiyor.

Arsenal, 2017 yılında Lacazette'i 53 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'dan transfer etmişti.
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Arsenal ile Atletico Madrid'den dev takas!
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