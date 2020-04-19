Manchester City'den transfer! 17 yaşında...

Alianza Lima Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Manchester City'e bonservisiyle verildiği ve Aguilar'ın 18 yaşına gireceği 5 Mayıs 2021'de İngiliz ekibinin kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Oyun stiliyle Dani Alves'e benzetilen genç yıldızın bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Manchester City'nin Peru ekibine 2.8 milyon pound ödeyeceği iddia edildi.

1.80 boyunda olan Aguilar, genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Ülkesi Peru'nun U17 ve U23 kadrolarında yer alan Kluiverth Aguilar, Alianza Lima A Takımı'nda 9 maçta forma giymişti.

Mohamed Salah'tan dev corona virüsü yardımı