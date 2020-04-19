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'den flaş hamlesi! Başkan bizzat devrede

Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan , gelecek sezon bu seriyi bitirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin transferdeki ilk hedefi ise, geldiği günden itibaren performansı ile 'i sallayan ... Bu sezon şimdiden toplamda 14 gol 13 asiste ulaşan Visca için, başkan 'un bizzat devreye gireceği öğrenildi...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 08:01 ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Başkan bizzat devrede

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon da gündeme gelen Boşnak yıldız için bu kez bizzat Başkan Ali Koç devreye girecek. Koç'un takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği belirtildi.



OYUNCU SATARAK KAYNAK OLUŞTURACAK

Fotomaç'ın haberine göre Visca'nın da Fenerbahçe'yi istemesi ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak oluşturmayı hedefliyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertli takımda 39 maçta 14 gol attı ve 13 de asist yaptı.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Başkan bizzat devrede
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