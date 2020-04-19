UEFA'dan Falcao paylaşımı! Nefis gol

Corona virüsü nedeniyle futbola ara verilirken, kulüpler bu dönemde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Kulüplerin yanı sıra UEFA'nın resmi hesapları da sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapıyor.

UEFA'nın bugün yaptığı paylaşımda tanıdık bir yüz, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao vardı. 34 yaşındaki deneyimli golcünün 19 Nisan 2012'de Atletico Madrid formasıyla Valencia'ya attığı gol paylaşıldı.

Tarihler 19 Nisan 2012'yi gösterdiğinde, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 2 İspanyol ekibi karşı karşıya gelmişti. Atletico Madrid'in konuğu Valencia olmuştu. 6 gole sahne olan mücadeleden galibiyetle ayrılan ev sahibi Atletico olurken, Falcao maçta yıldızlaşmıştı.

18 ve 78. dakikalarda 2 gol atan Kolombiyalı galibiyetin mimarı olmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı da Falcao'nun 78. dakikada attığı nefis golü takipçilerinin beğenisine sundu.

Ceza sahası dışında topla buluşan yıldız isim, müthiş bir sol ayak vuruşuyla meşin yuvarlağı 90'a göndermişti.

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