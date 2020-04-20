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ve 'nin radarındaki Nazim Sangare için transfer açıklaması

Süper Lig ekibi 'un 2017'nin Ağustos'unda Almanya ekibi Osnabrück'ten 250 bin Euro karşılığında transfer ettiği ve bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans sonucunda adı ve ile anılmaya başlanan milli oyuncu Nazim Sangare ile ilgili transfer açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 23:35 ABONE OL
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaki Nazim Sangare için transfer açıklaması

Bu sezon Süper Lig ekibi formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan 25 yaşındaki oyuncu Nazim Sangare, ligin güçlü takımları ve 'nin transfer listesine girdi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaki Nazim Sangare için transfer açıklaması
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