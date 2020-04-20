Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaki Nazim Sangare için transfer açıklaması

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un 2017'nin Ağustos'unda Almanya ekibi Osnabrück'ten 250 bin Euro karşılığında transfer ettiği ve bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans sonucunda adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmaya başlanan milli oyuncu Nazim Sangare ile ilgili transfer açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 20.4.2020 23:31Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 23:35ABONE OL
Bu sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan 25 yaşındaki oyuncu Nazim Sangare, ligin güçlü takımları Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.