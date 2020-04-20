Kane için flaş iddia!

Londra temsilcisinin başkanı Daniel Levy, milli yıldız için 200 milyon pound civarında bir bonservis bedeli belirlemiş olması Kane'in kadrosuna katmayı isteyen kulüpleri engellemiyor.

İtalyan medyasına göre Manchester United ve Real Madrid'in ardından Juventus da Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

2004'ten bu yana Tottenham forması giyen ve 181 kez rakip fileleri havalandıran Kane, an itibarıyla kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu konumunda.

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