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'dan 'a yeşil ışık

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor forması giyen Demokratik Kongolu , ’a yeşil ışık yaktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Kongolu sol bek, ’daki çevresine, “Vodafone Park’ta görüşürüz” diyerek mesaj verdi.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Koronavirüs nedeniyle daha bu sezonun ne olacağı belirsizliğini korurken gelecek yılın planları da yapılmaya başlandı...

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demokratik Kongolu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katmak istiyor.

29 yaşındaki oyuncunun da buna sıcak baktığı ve İstanbul'daki çevresine, "Gelecek yıl Vodafone Park'ta görüşürüz" diyerek tarafını belli ettiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın ise Alanya'da birlikte çalıştığı eski öğrencisine olumlu bakıyor.

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Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
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