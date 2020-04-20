Beşiktaş'a geri döner mi? Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması

Sezona Yeni Malatyaspor'un başından ayrılan ancak Malatya ekibi ile yollarının ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, Cem Payaslı'nın Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takıma gelişinin ardından bazı şeylerin toparlandığını ancak corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası ortalığın toz duman olduğunu belirten Yalçın, Süper Lig'de kalan maçların Antalya ve Alanya'da oynanması ile Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın siyah beyazlı takıma geri dönme olasılığı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Tribüne gelen taraftarı tatmin etmemiz gerekiyor"

"Her zaman yeni gelen hocalar, geldikleri takımda farklılık yaratırlar. Çok zor şartlarda çalıştım. Mutlaka farklılık yaratmak gerekiyor. Beşiktaş'a geldikten sonra bazı şeyler toparlandı. Oyunlar daha iyi olmaya başladı. Oyuncular, daha öz güvenli ve önde oynamaya başladı. Bazı oyuncularımızı farklı pozisyonlarda kullanmaya başladık. Taraftarımız ve camiamız, takımın önde oynamasını istiyordu. Tribüne gelen taraftarı tatmin etmemiz gerekiyor. İnsanlar para veriyor ve tribüne geliyor. Ancak Corona geldi ve ortalık toz duman oldu. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. İnşallah kısa sürede toparlanırız ve hayat eski haline döner." dedi.

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"Antalya ve Alanya'da maç oynamak intihar gibi geliyor"

"Haziran'ın sonunda Antalya ve Alanya'da maç oynamak intihar gibi geliyor. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de protesto etsin. Biz ona da razıyız. Alanya'da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer. Orası olmaz." dedi.

"Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez"

"Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Herkes birilerini almamızı istiyor. O işler o kadarkolay değil. Herkes bunu bilsin." dedi.



Talisca 2016-2018 yılları arasında forma giydiği Beşiktaş ile 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yaptı.

"Dorukhan ile ilgili yazılan her şey sağlıklı değil"

"Oyuncularımız çok özverili davranıyor. Hepimiz bundan memnunuz. Dorukhan iyileşti. Korona gelmeden önce 2-3 haftalık sakatlık durumu kalmıştı. Futbol oynayacak seviyeye geldi. Dorukhan ile ilgili yazılan her şey sağlıklı değil." dedi.

"Rutin bir hayat yaşıyoruz"

"Yakın arkadaşlarımla görüşüyorum. Onlarla oturuyorum. Rutin bir hayat yaşıyoruz. Korona hayatın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bizlere gösterdi." ifadelerini kullandı.

(Ortaçizgi)

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