"Uğurcan Çakır, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi"

Musa Çağıran, Koranavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız sıra dışı dönemde Türk futbolunu SABAH'a değerlendirdi. İşte 27 yaşındaki orta sahaya yönelttiğimiz sorular ve cevapları:

Türk futbolculardan kimleri beğeniyorsun? Avrupa'da iyi şeyler yapacağına inandığın biri var mı?

İrfan Can, Dorukhan var... Yaşlarının kat be kat üstü olgunlukla oynuyorlar. Abdülkadir Ömür büyük yetenek. Uğurcan Çakır'ın maşallahı var, bana göre Türkiye'nin bir numaralı kalecisi... En son Rüştü abi vardı kaleci örneğimiz, yurt dışında üst seviyede forma giyen. Şimdi Allah nazarlardan saklasın Uğurcan'ı aynı şekilde görüyorum ve çok beğeniyorum. Kariyerimde gördüğüm en iyi kaleciler arasına adını yazarım.

KUPAYI HAK EDİYORUZ

Ligin deneyimli isimlerinden biri olarak kariyerinde kupa eksikliğini hissediyor musun?

27 yaşında olmama rağmen yüzüm eskidi diyebilirim. Çünkü çok erken başladım. Daha önce Bursaspor ile final oynadım ama kaybetmiştik. Çok isterim kariyerime bir kupa koymayı. Hedefimizde bu sezonu bir kupayla kapatmak var. Kupayı kulüp olarak hak ettiğimizi düşünüyorum.

YABANCI SAYISININ ARTTIRILMASI TÜRK OYUNCULARA YARADI

Anadolu'dan A Milli Takım'a daha fazla oyuncu çağrılmasını değerlendirir misin?

En büyük etkenin yabancı sayısının artması olduğunu düşünüyorum. Büyük takımlarda daha fazla yabancı var. Artık takımların büyük çoğunluğu yabancı futbolcu ama tutunup oynayan Türkler, etkilerini daha fazla hissettirebiliyorlar. Şenol Güneş'in de etkisi oldu, Anadolu'dan daha fazla ismin Milli Takım'a gitmesine.

GALATASARAY'DA YETERİ KADAR ŞANS YAKALAYAMADIM

Kariyerinin hatırladığın en güzel dönemini nerede yaşadın?

Osmanlıspor'daydı. Çok güzel başarılar yakaladık, UEFA Kupası'na gittik, gruptan çıktık. Kesinlikle bir numaraya koyarım. Sonrasında Beşiktaş'tan teklif aldım ama olmadı. G.Saray'da yeteri kadar şans yakalayamadım.

TARAFTARSIZ FUTBOL OLMAZ

Seyircisiz oynanan ligin son haftasında bir futbolcu olarak neler hissettin?

Futbolu bu kadar güzel yapan taraftarlar ve seyircilerdir. Çünkü o stadyuma gittiğinizde, o atmosferi ve gürültüyü duymak istiyorsunuz. Seyircisiz olunca bir hazırlık maçıymış gibi geliyor. Bence seyircisiz ve taraftarsız futbol olmaz. İnşallah en kısa sürede taraftarların geleceği şekilde maçlarımızı oynar ve bu ligi bitiririz. Ne kadar çabuk oynanır ve bitirilirse, kulüplerin ve futbolcu arkadaşlarımın önümüzdeki sezon planlamaları için daha sağlıklı bir zaman kalır.

İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Futbola özlem hissediyor musun?

Evet, özledik ama sağlık söz konusu olduğu zaman her şey geri planda kalıyor. İnsanlar bu süreçte evinden çıkamıyor, annesinin babasının yanında olamayanlar var. Kardeş kardeşi göremiyor. Futbol bir şekilde devam edecek ancak önemli olan diğer şeyler. İnsan sevdiğine içten sarılamadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı kalmıyor.

OĞLUM ANTRENMAN ARKADAŞIM OLDU

"Virüsten korunmanın en iyi yolu evde kalmak. Zamanımı çocuklarım Haktan ve Emir'le oyun oynayarak geçiriyorum. Büyük oğlum Haktan futbolu çok seviyor. Evde benim antrenman arkadaşım oldu."

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