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ve karantinaya alınacaklar

Kulübü, 19 yaşındaki kaleci ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yı, Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralamıştı. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Belçika'da liglerin durması sonrası İstanbul'a gelecek olan oyuncular 14 günlük karantina sürecine alınacaklar.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 ABONE OL
Berke Özer ve Barış Alıcı karantinaya alınacaklar

Bonservısi Fenerbahçe'de bulunan ve Belçika ekibi KVC Westerlo'da kiralık olarak forma giyen kaleci Barış Alıcı ile orta saha Berke Özer, bugün İstanbul'a dönecek. Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'da da liglerin durması ve idmanların yapılmaması nedeniyle İstanbul'a gelecek olan iki oyuncu, 14 gün karantina sürecine alınacak. Ardından Fenerbahçe eğer Samandıra'da çalışmalara başlarsa, 22 yaşındaki Barış ve 19 yaşındaki Berke de takımla antrenman yapacak.

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Pellegrini'ye davet

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için dün bomba bir itiraf geldi. En son West Ham United'ı çalıştıran Manuel Pellegrini'nin yakın arkadaşı, Şili basınına konuştu. 66 yaşındaki hocanın arkadaşı, "Birkaç hafta önce Fenerbahçe yöneticileri Pellegrini ile temasa geçti. Türkiye'ye gidip sözleşme detaylarını konuşmamızı talep ettiler ancak sınırlar kapandığı için bunu yapamadık" dedi. Şilili teknik adamın peşinde İspanya'dan da kulüpler olduğu belirtilirken, "Valencia durumunu sordu, Betis de temasa geçti. İspanya'da da durum belirsiz olduğu için, şu anda bir gelişme gözükmüyor" ifadeleri kullanıldı.

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Berke Özer ve Barış Alıcı karantinaya alınacaklar
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