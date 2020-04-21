Liverpool, Leipzig'in golcüsü Timo Werner transferinde bir adım önde... İngiliz medyasında yer alan habere göre Jurgen Klopp, Alman golcü ile transferden önce bir görüşme ayarladı.

Transferden önce Klopp'un Werner ile yüz yüze görüşmek istediği ve Koronavirüs öncesi planlanan bu toplantının virüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından ileri bir tarihe ertelendiği öne sürüldü.





Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Timo Werner'in de İngilzce dil kursuna gittiği ve yakın zamanda tercihinin Premier Lig olacağı iddia edildi.

Beinsports'ta yer alan haberde Liverpool'un bu tranferdeki en büyük rakibinin ise Chelsea olduğu belirtildi.

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