Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

"Süper Lig oynanırsa kafamızda şampiyonluktan başka bir şey yok. Planlarımız hazır. Hayırlısı ile şampiyonluk kupasını Trabzon'a getireceğiz"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligin kaderi, takımın genel durumu, planları ve transfer politikasıyla ilgili konuştuk. İşte Doğan'ın sorularımıza verdiği cevaplar:

Herkesin kafasında aynı soru var. Ligler yeniden başlayacak mı? Başlayacaksa nasıl başlayacak? Sizin yorumunuz nedir?

Sorular herkeste aynı. Ama tabii ki sağlık durumları önemli. Virüsün dünya genelindeki durumu ne olacak bunu bilemiyoruz. Belki bir ihtimal maçların seyircisiz oynanması durumu olacak. Belki hiç oynanmayacak, o zaman federasyon bir karar vermek zorunda kalacak. Sonuçta bugüne kadar verilen bir emek var. Bu emeğin sayılmaması gibi bir durum asla kabul edilemez.

Ligde kalan maçların seyircisiz oynanması Trabzonspor'u nasıl etkiler?

Her takım olumsuz etkilenir bence. Seyirci bu işin tadı tuzu. Ama ondan önce herkesin hayatı ve ailesi var. Biz şampiyonluğu taraftarımızla yaşamak isteriz. Ama süreç bize ne gösterecek bunu göreceğiz.

Lig oynanırsa Trabzonspor ne yapar? Biz son haftaya lider girdiğimiz gibi bundan sonrasını da lider bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreç ile ilgili tüm planlamamız hazır. Oyuncularımız tekrar bir hazırlık kampı yaşayacak. Bizim kafamızda şampiyonluktan başka bir şey yok. Biz bu süreçteki konsantrasyonu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayırlısı ile kupayı Trabzon'a getireceğiz.

CUMHURBAŞKANIMIZ BİRLİKTELİK RUHUNU SAĞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL bağışta bulundunuz. Neden kampanyaya katılmak istediniz?

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına eşlik etmemek, bunun yanında olmamak şirketimiz ve benim için mümkün değil. Tüm gücümüzle devletimizin, milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrının esas amacı birliktelik ruhunu sağlamaktı. Ve halkımızdan da çok önemli katılım oldu. Kimi mesaj atıyor kimi gücünce katkı yapıyor. İnsanlar hâlâ duruma alışmamış ve idrak edememiş durumda... Ama devletimiz dünyaya örnek olacak şekilde özellikle Sağlık Bakanlığı nezdinde bir çalışma yürüttü. Çok önemli kararlar alındı. Bence bu durumu dünya geneline göre daha iyi atlatacağız.

UĞURCAN'I SATMAYACAĞIZ

Bu kadro şampiyon olduktan sonra 3-5 yıl lige damga vuracaktır

Doğan, Trabzonspor'un kadrosunun çok kaliteli isimlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Uğurcan Çakır dünyanın en önemli 5 kalecisinden birisi. Sörloth çok yetenekli bir forvet. Şu an hiçbirinin gidişi ile ilgili düşüncemiz yok. Şampiyon yaptıktan sonra da aynı takım 3-5 yıl lige damga vuracak. Takım iyi olduğu sürece oyunculara talipler olacaktır" ifadesini kullandı. Bordo-mavili yönetici transfer politikası için de, "Bizim Koronavirüs'ten önceki mali bütçemiz ve almayı planladığımız oyuncular hemen hemen hazırdı. Belki şimdi güncellemek zorunda olabiliriz. Ekonominin el vermediği transfer yapmak istersek veya yaparsak bizden önceki durum ortada. Biz bu hataya asla düşmeyeceğiz" diye konuştu.

HER DURUM İÇİN PLANIMIZ HAZIR

Koronavirüs salgını futbolda da çok fazla değişikliğe neden olacak mı? Ben bunu çok virüs salgını ile eşleştirmek istemiyorum. Lakin futbol takımları ekonomik olarak zaten bir çöküntü içerisindeydi. Mesela son dönemde yapılan Bankalar Birliği anlaşması da bu sürecin bir zorunluluğuydu. Biz iki yıldır yaptığımız çalışmalarla takımı bir yere getirmiş durumdayız. Şu anda şartlar bir tık daha zorlaşmış durumda. Örneğin bizim çok ciddi gelirimizden olan TS Club gelirleri yok. Seyirci hasılatı yok. Herkesin artık daha ciddi tedbir alması lazım. Bizim, Trabzonspor olarak her durum için senaryomuz hazır. Bundan sonraki süreç Futbol Federasyonu'nun vereceği kararla alakalı. Tarihler netleştiği zaman biz de gelecekle ilgili ödemelerimizi planlayacağız.

Sosa ve Novak'ta sorun yok

SOSA da Novak Trabzonspor'da kalmak istiyor. Biz de onların kalmalarını istiyoruz. Rakamlar konusunda tüm görüşmeler yapıldı. Şu anda da imza attırabiliriz bir ay sonra da... Onlar bizi, biz onları sahiplenmiş durumdayız.

Böyle bir olay yaşanmadı

FUTBOL kökenli bir ailede büyüdüm. Futbol, hayatımızın her anında vardı. Çocukluğumuzdan beri alışık olmadığımız bir durum var. Buna benzer bir olay daha yaşanmadı. Tabii önce sağlık diyoruz. Dolayısıyla herkesin önce sağlığını koruması gerekiyor. Ben bu günlerin haziran-temmuz gibi eski haline döneceğini düşünüyorum.

Evde hayata alışıyoruz

İNŞALLAH yakın zaman içerisinde tüm dünya ve Türkiye bu salgından kurtulur. Ölen vatandaşlarımızın ailelerinin başı sağolsun. Hem dünya hem Türkiye için gerçekten çok zor günler. Yeni bir yaşam şekline alışmaya çalışıyoruz. İşlerimizin ağırlıklı kısmını eve taşıdık. Ailemize artık daha çok zaman tanıyoruz. Çok acil işler dışında mümkün oldukça evde olmaya çalışıyoruz.

Ağaoğlu'ndan çok şey öğrendik

HEPIMIZİN kendi şirketleri var ancak sonuçta futbol yöneticiliği ayrı bir tecrübe. Başkan Ahmet Ağaoğlu bize gerçekten tüm tecrübelerini aktarıyor. Ne kadar doğru şeyler söylediğini de zaman bize gösteriyor. Biz gerçekten çok önemli bir ekibiz. Her konuda birbirimizle konuşarak tartışarak karar veriyoruz.

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