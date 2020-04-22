Loris Karius cephesinden flaş ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un menajeri Florian Goll, Karius'un sözleşmesini feshettiği yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Goll yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile yollarımızı ayırmadık. Sözleşmemiz devam ediyor ancak iki tarafta da sorunlar var." ifadelerini kullandı.

Fotomaç'ın Almanya'da yayım yapan Bild'e dayandırdığı habere göre Karius'un menajeri, oyuncusunun Beşiktaş'ta forma giymeye devam edeceğini ve sözleşme fesih durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

"Beşiktaş'tan ayrıldığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Karius'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi devam ediyor. Fakat sorunlar yok da diyemem." ifadelerini kullanan Goll, "Sorunlarımız asla corona virüsü yüzünden değil. 2019 Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 1.6 milyon Euro'luk ödeme yapılmadı. FIFA'ya bu konu yüzünden şikayette bulunduk. Aynı şey geçtiğimiz sezon da olmuştu." dedi.

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