Beşiktaş'ın Kevin Prince Boateng planı belli oldu

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları 'ortacizgi.com'a verdiği röportajda gündemi değerlendirdi. Satır başları şöyle:

Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemli. Ayrılık gibi düşüncemiz yok. Bugünlerde bir araya gelemedik. Ancak mutlaka görüşüp, çözüm bulacağız.

Mensah'ın kulübüyle sözleşmesi var. N'Sakala da hocamızın eski oyuncusu. Herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamışsa oturur konuşuruz. Bu tür oyuncuların hepsi listemizde vardı.

Boateng'in alacağı ücret konusunda kulübü ile görüşeceğiz. Yardımcı olurlarsa kalacak.

Karius gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz.

Dorukhan için Ogan Tarhan'la ocak ayında görüştük, doğrudur. Diğer arkadaşı bilmiyorum.

Beşiktaşlı Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"

ELNENY'NİN ÜCRETİ ORTADA!

Hocanın Elneny'yi istediği ve beğendiği ortada ama maaşı da ortada. Alternatifimiz mevcut. Talisca, 8 milyon Euro net para alıyor. Beşiktaş'ın 3 milyon Euro dahi verecek durumu olmaz.

Fabri gittiğinden beri çok oynamadı. Tahmin ediyorum sağlık problemleri de var. Kadromuza katmamız imkânsız.

Maaş görüşmeleri sürüyor. Gerçekleri oyunculara anlatıyoruz, olumsuz cevap olmadı. Necip, 'Nasıl biliyorsanız, öyle yapın' dedi.

KARİUS'UN İHTAR SÜRESİ DOLMADI

Beşiktaş'ta dün Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddiaları gündeme geldi. Siyahbeyazlı kulüpten nisan ve mayısla birlikte 5 aylık maaşını (primlerle beraber 1 milyon Euro) talep eden Karius'a yönetim olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine 26 yaşındaki file bekçisi geçen hafta kulübe ihtar çekti ve Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etti. İhtar süresinin 10 gün sonra dolacağı ve şu an için sözleşme feshinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Beşiktaş'ta flaş Karius gelişmesi

Beşiktaş'ta indirim pazarlığı başladı! İşte yönetimin istediği oran