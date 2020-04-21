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'ta indirim pazarlığı başladı! İşte yönetimin istediği oran

, oyuncu ücretlerini düşürmek için ilk adımı attı. Başkan , 2.5 milyon Euro alan aracılığı ile tüm takıma mesaj yolladı: %50 indirim yapın

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 21.4.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ta indirim pazarlığı başladı! İşte yönetimin istediği oran

Beşiktaş'ta yönetim dün ilk adımı attı ve oyuncuların maaşlarındaki indirim adına önce kaptan Burak Yılmaz ile görüşüldü. Dün tesislerde antrenman yapan deneyimli oyuncu, başkan Ahmet Nur Çebi ile yüz yüze konuştu.

Futbol A.Ş Başkan Vekili Cenk Sümer'in de katıldığı toplantıda başkan Çebi, başta yerli oyuncular olmak üzere herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Yönetim oyunculara %50 indirim beklediği bilgisini Burak Yılmaz aracılığı ile iletirken en kötü ihtimalde ise %30'luk maaş düşüşü ile sürecin atlatılması hedefleniyor. Yönetimin, Burak'ın ardından sözleşmesi devam eden isimlerle görüşmesi bekleniyor.

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KARTAL SAHAYA KONDU

Yönetimden izin alan ve sahada çalışmak isteyen oyuncular dün Nevzat Demir Tesisleri'ndeydi... Umut Nayir, Utku Yuvakuran, Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Ljajic teknik direktör Sergen Yalçın'ın yer almadığı antrenmanda sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalıştı. Yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile kondisyoner Stefano Marrone oyunculara eşlik etti.

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Beşiktaş'ta indirim pazarlığı başladı! İşte yönetimin istediği oran
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