Beşiktaş'ta indirim pazarlığı başladı! İşte yönetimin istediği oran

Beşiktaş'ta yönetim dün ilk adımı attı ve oyuncuların maaşlarındaki indirim adına önce kaptan Burak Yılmaz ile görüşüldü. Dün tesislerde antrenman yapan deneyimli oyuncu, başkan Ahmet Nur Çebi ile yüz yüze konuştu.

Futbol A.Ş Başkan Vekili Cenk Sümer'in de katıldığı toplantıda başkan Çebi, başta yerli oyuncular olmak üzere herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Yönetim oyunculara %50 indirim beklediği bilgisini Burak Yılmaz aracılığı ile iletirken en kötü ihtimalde ise %30'luk maaş düşüşü ile sürecin atlatılması hedefleniyor. Yönetimin, Burak'ın ardından sözleşmesi devam eden isimlerle görüşmesi bekleniyor.

Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

KARTAL SAHAYA KONDU

Yönetimden izin alan ve sahada çalışmak isteyen oyuncular dün Nevzat Demir Tesisleri'ndeydi... Umut Nayir, Utku Yuvakuran, Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Ljajic teknik direktör Sergen Yalçın'ın yer almadığı antrenmanda sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalıştı. Yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile kondisyoner Stefano Marrone oyunculara eşlik etti.

Beşiktaş'a geri döner mi? Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması