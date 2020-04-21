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Son dakika... 'ta flaş Karius gelişmesi! Sözleşmesini feshetti mi? sabah.com.tr Spor ÖZEL

Son dakika... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren 'ta flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. , siyah-beyazlı kulübü hem alacakları ve hem de sözleşmesini feshetmek için 'ya şikayet etmişti. Bu gelişme sonrası Alman kalecinin kontratını feshettiği iddia edildi. Fakat sabah.com.tr Spor konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten işin aslını öğrendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.4.2020 20:53 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 22:24 ABONE OL
Son dakika... Beşiktaş'ta flaş Karius gelişmesi! Sözleşmesini feshetti mi? sabah.com.tr Spor ÖZEL

Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dün Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Karius'un kulübü FIFA'ya şikayet ettiğini açıklamıştı.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, dün Karius'un son durumu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz."

Bu gelişmelerin ardından, 1.6 milyon euroluk alacakları için FIFA'ya giden Karius'un sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti. Ancak durumun böyle olmadığı öğrenildi.

sabah.com.tr spor'un siyah beyazlı kulüpten edindiği bilgiye göre, Loris Karius'un Beşiktaş'ı 1.6 milyon euro sebebiyle FIFA'ya şikayet ettiği doğru ancak sözleşme feshettiği bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Yani şu an Alman file bekçisinin sözleşmesiyle ilgili herhangi bir gelişme söz konusu değil.

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Son dakika... Beşiktaş'ta flaş Karius gelişmesi! Sözleşmesini feshetti mi? sabah.com.tr Spor ÖZEL
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