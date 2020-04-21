Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dün Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Karius'un kulübü FIFA'ya şikayet ettiğini açıklamıştı.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, dün Karius'un son durumu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz."

Bu gelişmelerin ardından, 1.6 milyon euroluk alacakları için FIFA'ya giden Karius'un sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti. Ancak durumun böyle olmadığı öğrenildi.

sabah.com.tr spor'un siyah beyazlı kulüpten edindiği bilgiye göre, Loris Karius'un Beşiktaş'ı 1.6 milyon euro sebebiyle FIFA'ya şikayet ettiği doğru ancak sözleşme feshettiği bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Yani şu an Alman file bekçisinin sözleşmesiyle ilgili herhangi bir gelişme söz konusu değil.

Beşiktaş'ta indirim pazarlığı başladı! İşte yönetimin istediği oran

Caner Erkin'in yerine o gelecek!

Karius'un yerine Claudio Bravo geliyor!