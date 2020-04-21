Beşiktaş, 2018 yaz transfer döneminde Liverpool'dan Karius'u 2 sezonluğuna kiralamıştı. Alman kaleci geride kalan dönemde gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 26 yaşındaki kalecinin son olarak Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları dün konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı: "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz."

Karius defterini kapatan siyah-beyazlılar yeni sezonda kaleyi koruyacak isim için çalışmalarına hız verirken, gündeme gelen isim Şilili kaleci Bravo oldu. Goal.com'da yer alan habere göre, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ın radarında.

Bravo'nun Guardiola'nın gelecek planlarında yer almadığını aktaran Goal.com, Şilili ismin Beşiktaş'ın yolunu tutacağpını yazdı. Öte yandan Bravo'nun ilerlemiş yaşına rağmen hala formda olduğu ve 2 sezon daha oynayabileceği Beşiktaş'a bildirildi.

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