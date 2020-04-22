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'dan yönetime inanılmaz teklif!

'da ekonomik anlamda zor günler yaşanırken, futbolcuların maaşları yönetimi düşündürüyor. Yüksek yıllık kazancı olan futbolcularla yolları ayırmak isteyen yönetime, 'dan flaş bir öneri geldi. Gösterdiği performansla Galatasaray efsaneleri arasına adını yazdıran Uruguaylı kaleci, yeni sözleşme teklifi yaparken, yıllık maaşını da kendisi belirledi.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 09:30 ABONE OL
Muslera'dan yönetime inanılmaz teklif!

Her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı file bekçisinin bu kez kendisinin öneride bulunduğu öğrenildi.

33 yaşındaki eldiven, gelecek sezon biten sözleşmesinin iki sene daha uzatılmasını istedi. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini başarıyla koruyan Muslera'nın 2021'te bitecek sözleşmesinin 2023'e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim sıcak yaklaştı.

Böylece Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera'nın sarı-kırmızılı forma altındaki kariyeri üç yıl daha devam edecek.

Muslera'nın yeni kontratında ücretinde indirime gidileceği de belirtildi. Şu an 3 milyon 575 bin Euro garanti para alan oyuncunun sezonluk ücretinin 2.5 milyon Euro olacağı belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasıyla beraber Fernando Muslara takımda birinci kaptanlığa yükselecek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Milliyet'in haberine göre Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

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Muslera'dan yönetime inanılmaz teklif!
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