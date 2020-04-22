Beşiktaş'tan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Enner Valencia...

Siyah-beyazlıların transfer listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre adı Beşiktaş ile gündeme gelen son isim Ekvadorlu santrfor Enner Valencia oldu.

Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Valencia'yla, Galatasaray da ara transfer döneminde ilgilenmişti. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, Meksika'dan Radio Caravana'da yayımlanan Al Toque isimli programa katıldı.





"BAKALIM NELER OLACAK"

Vargas, "Son dönemde Türk futbolu Enner ile yakından ilgileniyor. İlgilenenler takımlar arasında en önde geleni Beşiktaş. Zaten Enner de her fırsatta Avrupa'da dönmek istediğini söylüyor. Bakalım neler olacak" dedi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

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