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'da 3 futbolcu satış listesinde!

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Galaytasaray, 'kemer sıkma' politikasına geçiş yapıyor. Sarı-kırmızılılar maaş yükünden kurtulmak ve bonservis bedeli elde etmek için, sezon içerisinde kiraya gönderdiği 3 futbolcusunu satış listesine koydu.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 07:47 ABONE OL
Galatasaray'da 3 futbolcu satış listesinde!

Sarı-kırmızılılar gelirlerin tıkanmasıyla gelecek sezonların planlamasını yapmaya başladı. Yöneticilerin aklında; takımı gençleştirmek, yerlileştirmek ve fiyatları aşağı çekmek bulunuyor. Sezon sonunda Yuto Nagatomo, Mariano, Selçuk İnan ve Ryan Donk'un sözleşmesi sona erecek. Bu isimlerden yıllık 1.9 milyon euro kazanan Donk'a aldığı paranın yarısı önerilecek. Hollandalı yıldız teklifi kabul ederse kalacak. Diğer isimler ise yollanacak. Seri, Andone, Onyekuru ve Lemina'nın ise kiralık kontratları bitiyor. Yönetimin ilk hedefi Onyekuru, ikincisi ise Lemina. Yıllık 2.8 milyon euro net kazanan Seri ile 2.5 milyon euro kazanan Andone gönderilecek

SATIŞ LİSTESİNE KONULACAK

Aslan'da Al Nasr'a kiralanan Maicon, Ajax'a gönderilen Babel ve Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'nin geri gelecek olması canları sıkıyor. Yönetim maaşları da yüksek olan 3 futbolcuyu derhal satış listesine koyacak. Hedef üç futbolcudan 10 milyon euro kazanmak olacak. Fotomaç'ın haberine göre Almeria'daki Ozornwafor ile Kayseri'deki Emre Taşdemir ise Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki kampına katılacak. Cimbom'da sözleşmesi süren 9 yabancı daha bulunuyor. Bu isimlere ise eğer teklif gelirse karşılıklı görüş alışverişi yapılarak kararlar verilecek. Yönetimin, takımı gençleştirmek ve yerlileştirmek için yüzünü Anadolu'ya çevireceği konuşuluyor. Sözleşmesi biten futbolcular ile temasa geçilecek.

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Galatasaray'da 3 futbolcu satış listesinde!
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