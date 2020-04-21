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'ı takip etti!

Transferin gözde isimlerinden , flaş bir harekete imza attı. 'un Emre Kılınç ile birlikte dev kulüplerin ilgisini üzerinde bulunduran başarılı futbolcusu, hesabından 'ı takip etti. Mert Hakan'ın Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu...

Giriş Tarihi: 21.4.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 10:45 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı takip etti!

Mert Hakan Yandaş'dan flaş bir Galatasaray hamlesi geldi. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da gösterdiği performansla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'dan da teklifler alan Mert Hakan için Galatasaray da yakından ilgileniyor.

Öyle ki sezon sonu Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. Bütün bu gelişmelerin ardından Mert Hakan Yandaş'tan da bir hamle geldi ve yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

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Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı takip etti!
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