Galatasaray'a kötü haber! Sponsorlar resmen...

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbolcu maaşlarını ödeyecek güçlerinin olmadığını belirtti.

Albayrak'ın mali açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok. Mustafa Cengiz önderliğinde her gün konuşuyoruz. Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti. Bu paralar ne bu sene, ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelirimiz yok.

Şimdi video konferans yapıyoruz yönetici arkadaşlarla. Sayın Başkanım Mustafa Cengiz de konuşmayı çok uzun tutuyor. Baktım saat 22.30 olmuş. Dedim ki 'Başkanım, saat 22.30'dan sonra telefonlar kapatılıyormuş, haberin olsun.

Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz.

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