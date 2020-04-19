Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a kötü haber! Sponsorlar resmen...

'a kötü haber! Sponsorlar resmen...

Kulübü 2. Başkanı , CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Albayrak, corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini belirterek, "Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok. önderliğinde her gün konuşuyoruz. Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti. Bu paralar ne bu sene, ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelirimiz yok." dedi.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 11:26 ABONE OL
Galatasaray'a kötü haber! Sponsorlar resmen...

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbolcu maaşlarını ödeyecek güçlerinin olmadığını belirtti.

Albayrak'ın mali açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok. Mustafa Cengiz önderliğinde her gün konuşuyoruz. Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti. Bu paralar ne bu sene, ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelirimiz yok.

Şimdi video konferans yapıyoruz yönetici arkadaşlarla. Sayın Başkanım Mustafa Cengiz de konuşmayı çok uzun tutuyor. Baktım saat 22.30 olmuş. Dedim ki 'Başkanım, saat 22.30'dan sonra telefonlar kapatılıyormuş, haberin olsun.

Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz.

Galatasaray'da yönetimden flaş istek! Fatih Terim... Galatasaray'da Onyekuru krizi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a kötü haber! Sponsorlar resmen...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA