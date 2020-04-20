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'a transferde rakip çıktı!

forması giydiği dönemden bu yana 'ın kadrosuna katmak istediği Trezeguet'den kötü haber geldi. Mısırlı futbolcu için Galatasaray'ın dışında 'dan iki kulüp ve Anderlecht'in ilgisi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 09:44 ABONE OL
Galatasaray'a transferde rakip çıktı!

Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en büyük transfer hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, Aston Villa'nın Premier Lig'den düşmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Mısırlı yıldızı, Ligue 1'den iki kulübün istediğini yazdı. Takım ismi vermeyen gazeteler, Trezeguet'nin daha önce formasını giydiği Belçika ekibi Anderlecht'in de transfer için devrede olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutacağı ve kısa süre içinde Aston Villa ile temasa geçeceği öğrenildi.

İLK TERCİHİ PREMIER LİG
Birçok talibi olan Trezeguet, A.Villa'nın küme düşmesi halinde Premier Lig'den bir takıma gitmek istiyor. Takvim'in haberine göre Mısırlı yıldızın 2. tercihi ise Cimbom...

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Galatasaray'a transferde rakip çıktı!
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