Galatasaray 4 oyuncuya geri dönüş kapısını kapattı

MAİCON PEREİRA - SUUDI ARABİSTAN

Al Nasr'da düzenli forma giyen Brezilyalı stoper için bonservis pazarlığı yapılacak. Maicon'un Suudi Arabistan ekibine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MBAYE DİAGNE - ÇİN

Koronavirüs salgınından dolayı Çin'e transferi direkten dönen Senegalli forvet için tekrar şartlar zorlanacak. Fatih Terim'in istemediği, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Diagne'ye Çin'den 6-7 milyon Euro'luk teklif gelse bile hemen kabul edilecek.

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RYAN BABEL - AMERİKA

Ajax'ın geri gönderdiği Hollandalı yıldıza Florya kapıları kapalı. Yaşı, maliyeti ve özel hayatıyla kredisini tüketen Babel, MLS kulüpleri ile temasa geçti. Yaz tatillerini ABD'de yapan Babel bu ülkeye temelli gitmeye hazırlanıyor.

VALENTİNE OZORNWAFOR - SÜPER LİG

İspanya 2.Ligi'nde Almeria'da istediği süreleri alamayan (4 maç 274 dakika) Nijeryalı 20 yaşındaki stoper deneyim kazanması adına Süper Lig'de bir takıma kiralanacak ve sözleşmesine oynama şartı koyulacak.

Mbaye Diagne: 2022-23 sezonu sonuna kadar kontratı olan Diagne, G.Saray'dan yıllık 2 milyon 450 bin Euro kazanıyor.

Ryan Babel: 2021-22 döneminin ardından sözleşmesi bitecek olan Babel, yıllık 2.5 milyon Euro kazanırken, ayrıca 2 milyon Euro da imza parası aldı.

TELLES YARIŞI PSG'NİN

Galatasaray'ın 2016-17 sezonunda 8.5 milyon Euro'ya Porto'ya sattığı ve %10 bir sonraki satış payı olan Alex Telles, Fransa yolcusu. İngiliz basınına göre PSG ile Chelsea, Telles için yarışa girerken kazanan Paris temsilcisi oldu. Porto'nun en az 25 milyon Euro'ya oyuncuyu satacağı iddia edilirken, G.Saray da bu transferden en az 2.5 milyon Euro alacak.

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