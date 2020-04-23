Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:08
"Lig tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul" 24.04.2020 | 12:18
14:46
04:35
İşte ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 24.04.2020 | 10:20
00:11
Felipe Melo'dan ilginç antrenman 24.04.2020 | 01:49
01:09
Galatasaray'da 23 Nisan coşkusu 23.04.2020 | 23:25
09:53
"Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz" 23.04.2020 | 22:53
00:30
00:29
Çağlar Söyüncü'den 23 Nisan hediyesi 23.04.2020 | 20:08
01:19
Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan mesajı 23.04.2020 | 17:52
00:59
Beşiktaş'ın çocuk sporcularından 23 Nisan mesajı 23.04.2020 | 17:37
00:25
Mert Günok'tan 23 Nisan ve bağış mesajı! 23.04.2020 | 16:37
00:24
Ozan Tufan'dan 23 Nisan paylaşımı! 23.04.2020 | 16:35
01:59
Galatasaray'dan anlamlı video! 23 Nisan... 23.04.2020 | 16:32
10:53
Mustafa Cengiz: ''Maçlar İstanbul'da Oynansın!'' 23.04.2020 | 16:09
10:30
Serdar Kurtuluş: ''En Çekindiğim Teknik Direktör Tolunay Kafkas'tı!' 23.04.2020 | 16:09
00:17
Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video 23.04.2020 | 15:35
08:57
Volkan Demir: İşin tarafı olanların yorum yapması doğru değil 23.04.2020 | 15:34
01:19
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması 23.04.2020 | 15:31
10:35
Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım 23.04.2020 | 15:30
05:12
Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerden 23 Nisan mesajları 23.04.2020 | 15:27
Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Türk Telekom Stadı'nda İstiklal Marşı çalarak yaşadı. Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlerimizin pencerelerinde, balkonlarında gururla okuduğumuz İstiklal Marşımız, Türk Telekom Stadyumu'nda da yankılandı" ifadelerini kullandı.