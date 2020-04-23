Galatasaray'da 23 Nisan coşkusu

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Türk Telekom Stadı'nda İstiklal Marşı çalarak yaşadı. Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlerimizin pencerelerinde, balkonlarında gururla okuduğumuz İstiklal Marşımız, Türk Telekom Stadyumu'nda da yankılandı" ifadelerini kullandı.