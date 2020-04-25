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Fenerbahçeli 'a 'den talip çıktı

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren 'de birçok oyuncuya da teklifler geliyor. Kosovalı Vedat Muriqi'nin ardından deneyimli orta saha oyuncusu 'a da İngiltere'den talip çıktı. Milli yıldızımız 'un bonservisini elinde bulunduran Everton, Ozan'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 20:56 ABONE OL
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip çıktı

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u 22.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, şimdi de Ozan Tufan'ın peşinde.

Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, Gabian Delph, Morgan Schneiderlin, Gylfi Sigurdsson ve Tom Davis'in yer aldığı orta sahaya takviye yapmak isteyen Everton'da listenin ilk sırasında Napoli forması giyen Allan yer alıyor.

Brezilyalı oyuncuyu 40 milyon euro karşılığında transfer etmek isteyen Everton, bu transfer gerçekleşmezse diye alternatiflerini de hazırlamış durumda.

OZAN TUFAN ISRARI SÜRÜYOR
Vital Football'a göre; Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da İngiliz ekibinin listesinde yer alan oyuncular arasında. Allan transferine rağmen Everton'ın, bir orta saha oyuncusunu daha kadroya katabileceği belirtilirken devre arasında da İngiliz ekibinin milli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilmişti.

Cenk Tosun'un da formasını giydiği Premier Lig ekibinin, yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği iddia ediliyor.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip çıktı
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