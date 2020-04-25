Garry Rodrigues yönetime rest çekti!

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferler içinde en çok ses getirenlerden biri Garry Rodrigues olmuştu. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen deneyimli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanmıştı.

29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra da takımda kalmak istiyor.

Arabistan basınından Albawabhnews.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, gelecek yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile olan kiralık kontratı sona erecek olan Garry Rodrigues, takıma geri dönmek istemiyor.

Al-Ittihad, Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar karşılığından Galatasaray'dan transfer etmişti. 4 yıllık anlaşma sağlanan oyuncu, transferinden 6 ay sonra ise Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

Rodrigues, bu sezon Türkiye'de, Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı ve 3 gol 6 asist yaptı. Al Hilal, Suudi Ligi'nde 23 puanla 13. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues'in yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllığına kiralamıştı.

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