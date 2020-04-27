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Flaş iddia! 'Falcao kaçacak'

Sarı-kırmızılılarda indirime yanaşmayan 'nun, sözleşmesindeki tek taraflı fesih hakkını kullanarak, eski takımı 'e ya da ülkesinin takımlarından Millonarios'a olabileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:38 ABONE OL
Flaş iddia! 'Falcao kaçacak'

Galatasaray'da gözler teknik heyet ve futbolcularla yapılan indirim görüşmelerinde... Avrupa ülkelerinde birçok takım bu konuda düzenleme yaptı. Ancak Türkiye'de henüz net bir adım atılmış değil... Kulislere sızan haberler ise pazarlıkların oldukça çetin bir şekilde devam ettiği yönünde... Galatasaray'ı en çok zorlayan isimse 7 milyon euro'nun üzerinde kazanan Radamel Falcao...

İndirim konusuna çok da sıcak bakmayan Kolombiyalı futbolcunun, bu konuda ısrarlı olunması halinde sözleşmesindeki tek taraflı fesih hakkını kullanarak, eski takımı River Plate'e ya da ülkesinin takımlarından Millonarios'a transfer olacağı bildirildi. Ayrıca bonservisini eline alırsa Al Hilal'in indirim bir yana 12 milyon euro'yu bulan bir yıllık ücret ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

LİMİT 2 AY!

Falcao'nun sözleşmesinde yer alan fesih hakkının sadece eski takımı Millonarios'a giderse devreye gireceği belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre oyuncunun ücretinde 2 aylık gecikme olması halinde de fesih hakkı doğuyor.

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Flaş iddia! 'Falcao kaçacak'
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