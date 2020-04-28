Cevat Prekazi hafızalardan çıkmayan golünü anlattı

Galatasaray, 1989 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi Monaco ile Almanya'nın Köln şehrinde karşı karşıya gelmiş, 90 dakika sonunda aldığı 1-1'lik beraberlikle adını yarı finale yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılı takım adına 33 metreden attığı frikik golüyle tarihe geçen Cevat Prekazi, o gol sonrası hissettiklerini anlattı.

Dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile birlikte TRT Spor yayınına bağlanan Prekazi tarihi golle ilgili, "Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım. Yüz bin kere de denesem olmuyor. Hissetmek lazım." dedi.

Prekazi sözlerine şöyle devam etti: "'Senin için en güzel gol hangisiydi?' diyorlar. Monaco'ya attığım gol başka bir olaydı. O gol Türkiye içindi. Futbol belki ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaydı." ifadelerini kullandı.

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