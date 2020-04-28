Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi! Galaatsaray'da gösterdiği inişli çıkışlı performans ve taraftarlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belhanda konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Faslı futbolcu için Al Nasr kulübünün talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Aslan'a bu transferde kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:40 ABONE OL