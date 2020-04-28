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Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi!

Galaatsaray'da gösterdiği inişli çıkışlı performans ve taraftarlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belhanda konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Faslı futbolcu için Al Nasr kulübünün talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Aslan'a bu transferde kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:40 ABONE OL
Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi!

Bu sezon gerek saha içi gerekse saha dışında yaptığı hareketlerle Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda'nın, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Fakat Suudi Arabistan'dan sarı-kırmızılıları üzecek haber geldi.

AL NASR İSTİYORDU!

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın Galatasaraylı Younes Belhanda'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Ancak Suudi Arabistan Federasyonu'nun yabancı sayısını 7'den 4'e düşürmek için harekete geçmesiyle Belhanda'nın Al Nasr kulübüne transferi zora girdi. Galatasaray, Belhanda'yı elden çıkarmak istese de Faslı oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'da kalmak istiyor.

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Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi!
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