Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi!

Bu sezon gerek saha içi gerekse saha dışında yaptığı hareketlerle Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda'nın, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Fakat Suudi Arabistan'dan sarı-kırmızılıları üzecek haber geldi.
Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın Galatasaraylı Younes Belhanda'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Ancak Suudi Arabistan Federasyonu'nun yabancı sayısını 7'den 4'e düşürmek için harekete geçmesiyle Belhanda'nın Al Nasr kulübüne transferi zora girdi. Galatasaray, Belhanda'yı elden çıkarmak istese de Faslı oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'da kalmak istiyor.Galatasaray'dan flaş operasyon! 3 'Mert' birden Galatasaray'da Andone'nin yerine o geliyor! Arda Turan'dan flaş sözler: Galatasaray Fenerbahçe'nin her zaman altındaydı!