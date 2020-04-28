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Galeri Arda Turan'dan flaş sözler: Galatasaray Fenerbahçe'nin her zaman altındaydı!
Barcelonalı Arda Turan, yine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu hakkında konuşan Arda Turan, Fenerbahçe'de yönetici olduğunda kendisine en büyük rakibin olacağını belirtti. Arda ayrıca, oynadığı dönemlerde Fenerbahçe'nin her zaman Galatasaray'ın üstünde olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 28.04.2020
10:09
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
10:09
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Ajansspor'a konuşan Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:
BOL BOL SPOR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ
Haliyle evdeyim. Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bol bol spor yapmaya çalışıyoruz. Oğlumla vakit geçiriyoruz, egzersizler yapıyoruz. Saha antrenman yerini tutmaz tabii ama elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bugünler sağlığımız için, moralimiz için önemli günler.
3-4 SENE DAHA OYNAMAYI PLANLIYORUM
Daha 32 yaşındayım. "
Arda Turan bitti" haberleri nereden çıktı bimiyorum. Ancak en az 3-4 sene daha oynamayı planlıyorum. Uzun yıllar sonra ilk kez sezon başı kampı geçireceğim. 3-4 sene daha en üst seviyede oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum. Planım bu yönde. Tabii futbolu bırakınca, işler bitince ailemle oturup birlikte futbol sonrasında ne yapacağım hakkında karar vereceğiz.
FUTBOLDAN KOPMAK İSTEMİYORUM
İnsan plan yapıyor, kader arkadan kıs kıs gülüyor diye bir laf var. Şu an istediğim tabii oyunun içinde olmak istiyorum ama futbolu
halim durumu belirleyecek. Ancak futboldan kopmak istemiyorum. bıraktığımdaki Futbol, beni ben yapan bir şey. Zekam, nefesim, ömrüm yetene kadar oyunun içinde olmak istiyorum.
POZİSYON ALMAKTAKİ BİLGİMİ BORÇLUYUM SIMEONE'YE
beni savunma sisteminde çok etkiledi. Savunmanın bireysel yolla değil takım halinde olduğunu bana gösterdi. Savunma sistemin amacı merkezi kapatmak. Kenar bölgeleri ikinci planda. Tabii bunu defalarca tekrarlatarak bizlere öğretti. Pozisyon almakta iyi olduğumu düşünüyorum ve bu pozisyon almakta iyiliğimi ona borçluyum. Simeone
İLE HALA GÖRÜŞÜYORUZ FALCAO
ile hep görüştük, hala görüşüyoruz. Doğum günüme de geldi. Beraber yemek yedik. Uzun seneler beraber oynadık. İyi işler başardık, kupalar kazandık. İlişkimizi hiç kaybetmedik Futbolculuğu gibi kişilik olarak da iyi biri. Falcao Galatasaray'a hizmet etmesine çok seviniyorum.
ABDULLAH AVCI BEŞİKTAŞ'TA BİRAZ ŞANSSIZLIĞA UĞRADI
Abdullah Avcı bile olsanız bir yere gittiğinizde kendi sisteminizi kurmanız için sisteme uygun oyuncular transfer etmeniz gerekir. Bugün , Guardiola bile yeni bir kulübe gittikleri zaman 10-15 futbolcu transfer ediyor. Abdullah Avcı bir sistem hocası. Böyle hocalara sabır etmemiz lazım. 2-3 ayda onlardan bir şeyler isteyemeyiz. Önceliğimiz sabır olmalı. Hoca Beşiktaş'ta biraz şanssızlığa uğradı. Sıkıntılar yaşadı ancak benim hocanın insanlığına ve hocalığa inancım tam. Klopp
VE ATLETICO OYNARKEN TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMADIM BARCELONA'DA
ve Barça'da oynadığımda Atletico'da Türkiye'den teklif yoktu. Bunlar asparagas haberlerdi. Ben zaten o zaman yüksek ücretlere oynayan ve bonservisi yüksek olan bir futbolcuydum. Türkiye şartlarında bunlar karşılanamazdı.