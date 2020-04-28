Arda Turan'dan flaş sözler: Galatasaray Fenerbahçe'nin her zaman altındaydı!

ABDULLAH AVCI BEŞİKTAŞ'TA BİRAZ ŞANSSIZLIĞA UĞRADI

Abdullah Avcı bile olsanız bir yere gittiğinizde kendi sisteminizi kurmanız için sisteme uygun oyuncular transfer etmeniz gerekir. Bugün Guardiola, Klopp bile yeni bir kulübe gittikleri zaman 10-15 futbolcu transfer ediyor. Abdullah Avcı bir sistem hocası. Böyle hocalara sabır etmemiz lazım. 2-3 ayda onlardan bir şeyler isteyemeyiz. Önceliğimiz sabır olmalı. Hoca Beşiktaş'ta biraz şanssızlığa uğradı. Sıkıntılar yaşadı ancak benim hocanın insanlığına ve hocalığa inancım tam.