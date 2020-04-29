Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor? Flaş açıklama

Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor? Flaş açıklama

Galatasaray'ın 2013 yılında Sporting'den 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği ve ardından Alman ekibi RB Leipzig'e 15 milyon Euro karşılığında sattığı 'nın sarı kırmızılı kulübe dönme ihtimaliyle ilgili olarak 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 19:35 ABONE OL
Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor? Flaş açıklama

Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada temsil ettiği isim hakkında somut bir transfer gelişmesinin olmadığını söyledi.

Balde açıklamasında, "Bir gelişme olduğunu söyleyemem. Bruma'nın hedefi PSV'de kendisini kanıtlamak. PSV'de kupalar kazanmak istiyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray iddialarının kulağına dahi gelmediğini söyleyen Balde 25 yaşındaki Bruma'nın PSV'de kalmasını beklediğini ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda PSV yöneticilerinden John De Jong Bruma'dan kulüp olarak yaptıklarından daha fazlasını beklediklerini açıklamıştı.

De Jong, "Uzun süredir tanıdığım bir oyuncu Bruma ve son aylarda benim tanıdığım Bruma'yı sahada göremedim. Bruma kaprisli bir futbolcu doğru, ama yetenekleri var. Çok çabuk ve istediği futbolcuyu geçebilecek bir isim. Hollanda'da rahatlıkla oynayabilecek kapasiteye sahip" ifadeleriyle Portekizliyi eleştirmişti.

2023'e kadar PSV ile sözleşmesi olan Bruma Leipzig'den 15 milyon euro'ya sezon başında transfer olmuştu. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkıp 5 gol 4 asist üretse de beklentilerin altında kalmıştı.

Galatasaray'a Porto'dan Alex Telles için iyi haber! PSG talip oldu... Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı Galatasaray ve Trabzonspor''dan transfer savaşı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın eski yıldızı geri mi dönüyor? Flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA