Görüşmeler başladı! Jorge Mendes ve Falcao...

Mali anlamda çıkış arayan Galatasaray'ın indirim konusunda en fazla zorlandığı isim Falcao… Bonuslarıyla beraber yaklaşık 8 milyon euro kazanan Kolombiyalı için bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Gestifute, Galatasaray'ı Dublin merkezli Polaris Sports'a yönlendirdi. Polaris Sports futbolcuların hukuki işlemleriyle ilgileniyor. Polaris Sports'un hukuk departmanından Galatasaray'a gelen cevap ise, "Öncelikle dönem zarar bilançolarını göndermelisiniz. Ardından istediğiniz indirim oranının zarar bilançonuzun ne kadarını kapsadığını bizimle paylaşmalısınız. İndirim sonrası ödeme planını sunmalısınız" denildi.

JORGE MENDES İŞBAŞINDA

Monaco ile Galatasaray'ın kararıyla Falcao'nun transferinde menajerlik ücreti alamayan Jorge Mendes'in, Fotomaç'ın haberine göre Arap kulüpleriyle görüş alışverişinde olduğu bildirildi. Mendes'in Falcao'yu Al Sadd ya da Al Hilal'e götürerek, Galatasaray'a transferinde elde edemediği menajerlik ücretini almak istediği iddia edildi.

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