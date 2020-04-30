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'de gelişmesi!

'de şubat ayında bırakılan ile ilgili karar verildi. Samandıra'ya çağrılan milli futbolcu, maaşında indirim yapmayı kabul etti ve affedildi. Gelecek sezon da takımda kalması beklenen 29 yaşındaki futbolcu, sezon başında maaşında yüzde 40 indirim yapmıştı. Alper böylece 1 sezon içinde ikinci kez indirim yapmış olacak.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:05 ABONE OL
Fenerbahçe'de Alper Potuk gelişmesi!

Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi.

Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin corona virüsünün ekonomik etkilerini asgariye indirmek için bazı futbolcularla da indirim görüşmesi yapacağı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk gelişmesi!
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