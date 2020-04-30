Oğuzhan Özyakup'tan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ın devre arasında Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak gönderdiği Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübe kapıları tamamen kapatmadığını belirtip, geri dönüş sinyalleri verdi.

TRT Spor'a konuk olan 27 yaşındaki yıldız isim, taraftar tepkileri yüzünden Beşiktaş'tan ayrıldığını belirtirken, kiralık sözleşmesi bittikten sonra siyah-beyazlı takıma daha iyi bir şekilde dönmek istediğini açıkladı.

İşte Oğuzhan Özyakup'un sözlerinden satır başları:

"Uzun ilişkilerde ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Şenol Güneş'in son döneminde çok ıslıklandım. Maalesef beklentiyi karşılayamadık. Abdullah Avcı, beni pozitif anlamda etkiledi. Sezona iyi başladım ama ufak bir puan kaybında yine ıslıkları duymaya başladım."

"SERGEN HOCA KALMAMI İSTEDİ"

"Abdullah Avcı kalsa da benim için bir şey değişmeyecekti. Taraftar haklı olabilir. Protesto psikolojisiyle çok uğraştım. Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. Sergen hocaya, 'İnşallah daha güçlü döneceğim.' dedim."

"Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim.

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VAN PERSIE HAKKINDA

"Bazen maçlarda tansiyon yükselebiliyor. Van Persie ile küslüğümüz biraz uzun sürdü. O derbi maçın atmosferi inanılmaz farklıydı. Hala çok saygı duyduğum bir insan. Şu an hocam oldu. O video bile yanlış anlaşıldı. Adam hocam olmuş. Ne yapayım, ters mi yapayım?"

"Van Persie ile konuştuk. Benim yaşım küçük, hatalarım oldu. Özür diledim. Tepkileri anlayabiliyorum ama artık hocam olmuş yani. Bazı şeyleri unutmadım ama geride kaldı. Olması gereken de bu bence."

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