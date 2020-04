Deniz Sarıtaç'tan flaş Robin Van Persie sözleri

Fenerbahçe'de 6 yılda 7 farklı teknik adamla çalıştın. Sende iz bırakanlar hangileri?

Bu ismi verirken tereddüt dahi etmem... En rahat çalıştığım teknik direktör Advocaat… Bakış açısı şöyle; ben hocayım ve yapacağım işler bunlar. Sen tercümansın senin işin bu... Çerçevesi çok net. Çok büyük bir yanlış yapmadığın sürece başına bir şey gelmez. Gidip anlattığında anlar seni. Advocaat ile çok rahat çalışıyordum. Ne zaman evime gideceğimi, geleceğimi bilmiyordum ama beni oğlu gibi severdi. Tamamen motive çalışırdım. Biliyorum ki karşımdaki bana güveniyor ve neler verebileceğimin farkında. Advocaat ile ustalık nasıl olur bunu öğrendim. Baskı kurmadan nasıl insanlar motive tutulur, bunu net şekilde gördüm.



HER CEVAPTA TAM 8 DAKİKA KONUŞURDU!

Ufkumu açan hoca, hem hayata dair hem de futbola dair bana kattıkları ve öğrettikleriyle Aykut Kocaman'dır ve bambaşka bir yerdedir.... Sadece 1 sene çalışmama rağmen bana çok şey göstermiştir. Çömezlik dönemimde İsmail Kartal'ın elimden çok tutmuşluğu vardır. Vitor Pereira, tercümanlık tecrübemi artırdı. Her basın toplantısında her cevapta 8 dakika konuşurdu. Bana da aklımda tutup çevirmek kalırdı. İlişkimiz sıcaktı. Bana katkıyı bu 4 isim üzerinde söyleyebilirim.

SOLDADO ÖN YARGILI GELMİŞTİ

İstanbul'a ön yargılı bir şekilde gelen futbolcu var mıydı?

Soldado... Çünkü sadece kendilerine anlatılanı biliyorlar. Sonrasında Soldado buraya aşık oldu. İlk senesinde ailesini getirmemişti, ikinci sene onları da getirdi. Ailesi de hayran kalmıştı. Bana İstanbul'u sevdiğini anlatıyordu ama çok büyük ön yargılarla gelmişti.



SAKATLIK YÜZÜNDEN HERKESTEN KOPTU!

Robin van Persie gibi bir yıldızla çalıştın. Neler anlatırsın?

O gelmeden kısa bir süre önce istifa etmiş sonra vazgeçmiştim. Van Persie, Nani ve Pereira'nın gelişi ile en özel dönemleri yaşadım. Robin'in sakatlık problemleri olmasaydı onu çok büyük bir takım oyuncusu, pozitif bir insan olarak tanırdık. Sakatlık yüzünden isteklerini yapamayınca içine kapandı ve takımdan koptu. İdmanda yaptıklarıyla bile benim için 1 numara. Manchester'a giderken uçağa kuş çarptı. Macaristan'a acil iniş yapmak zorunda kaldık. Ben bunu Robin'e söyledim, 'Şaka yapıyorsun' dedi inene kadar inanmadı.



SOUZA BAŞKADIR

Souza ile çok samimiydin...

Fenerbahçe'nin kurumsal kimliğe sahip tercümanı olarak bilinmek istedim hep. Futbolcularla samimiyetim olmuştur ama hep sınırda kaldı. Souza ile güzel bir dostluğumuz oldu. İki yaz önce Brezilya'da evinde de kaldım. Ben düzenli hayatı olan, zekasını sosyal hayatında ve sahada kullanabilen insanlara hayranım. Josef de onlardan.

