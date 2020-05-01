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gelişmesi! Anlaşma...

Corona virüsü nedeniyle 'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren 'ta krizi patlak vermişti. Milli futbolcu, futbolcunun menajeri ve Beşiktaş arasında karşılıklı açıklamalarla kriz daha da derinleşmişti ancak sorun çözüldü. Siyah-beyazlı takımda en az kazanan isimlerden biri olan 23 yaşındaki oyuncu, kulübüyle el sıkıştı. Yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 11:39 ABONE OL
Beşiktaş Dorukhan Toköz gelişmesi! Anlaşma...

Tüm dünyayı saran corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günlerden geçen Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün maaşına zam istediği haberleri gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş ve Dorukhan Toköz cephesinden karşılıklı açıklamalar da yapılmıştı.

Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a geldikten sonra Avrupa'da birçok takımın radarına giren 24 yaşındaki futbolcunun kulüpten gelen sözleşme teklifini geri çevirdiği ifade edilmişti.

Siyah-beyazlıların önerdiği parayı yeterli bulmayan Dorukhan ile kulüp arasında kriz çıkmıştı. Ancak son yapılan görüşmede tarafların anlaştığı aktarıldı.

Fanatik'in haberine göre milli futbolcu, yapılan son görüşmede 1.1 milyon euroluk teklifi kabul etti ve yönetimle el sıkıştı. Fakat resmi açıklamanın yapılması biraz daha zaman alacak.

Takımda alacakları biriken oyuncuların olmasının yanı sıra, corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle bazı oyunculardan indirim talep edilecek olması, Dorukhan'ın yeni anlaşmaya imza atma sürecini biraz uzatacak.

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Beşiktaş Dorukhan Toköz gelişmesi! Anlaşma...
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