Beşiktaş Dorukhan Toköz gelişmesi! Anlaşma...

Tüm dünyayı saran corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günlerden geçen Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün maaşına zam istediği haberleri gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş ve Dorukhan Toköz cephesinden karşılıklı açıklamalar da yapılmıştı.

Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a geldikten sonra Avrupa'da birçok takımın radarına giren 24 yaşındaki futbolcunun kulüpten gelen sözleşme teklifini geri çevirdiği ifade edilmişti.

Siyah-beyazlıların önerdiği parayı yeterli bulmayan Dorukhan ile kulüp arasında kriz çıkmıştı. Ancak son yapılan görüşmede tarafların anlaştığı aktarıldı.

Fanatik'in haberine göre milli futbolcu, yapılan son görüşmede 1.1 milyon euroluk teklifi kabul etti ve yönetimle el sıkıştı. Fakat resmi açıklamanın yapılması biraz daha zaman alacak.

Takımda alacakları biriken oyuncuların olmasının yanı sıra, corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle bazı oyunculardan indirim talep edilecek olması, Dorukhan'ın yeni anlaşmaya imza atma sürecini biraz uzatacak.

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