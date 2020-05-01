Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş itiraf! "Bruno Alves'i dövdüm ve..."

Türk futbol tarihinin en ilginç transfer hikayelerinden biri, kuşkusuz Fenerbahçe'nin Mehmet Topuz'u Beşiktaş'ın elinden almasıydı. Dönemin Kayserispor oyuncusu Beşiktaş formasını giymiş ancak transferi bitiren sarı-lacivertli takım olmuştu.

Mehmet Topuz, Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda bu transferin perde arkasında yaşananları ve transfer sürecini anlattı. Fenerbahçe'den ayrılığına dair ise itirafta bulundu. Topuz, Portekizli yıldız Bruno Alves'i dövdüğü için kovulduğunu söyledi.

İşte o röportajdan öne çıkanlar:

"Benim yapımı bilenler bilir. Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Benim için her zaman önceliğim kulübüm olmuştu. Çünkü ben Mehmet Topuz olduysam Kayserispor sayesinde olmuştum. 2008-2009 sezonunun sonuna doğru menajerler, aracılar aradılar, nabız yokladılar. Ben de 'Sezon bitince kulüple masaya oturulur, konuşulur' diye cevap verdim. Zaten o sezon takımın düşme korkusu yoktu. Üst sıralar için de bir iddiamız kalmamıştı. Lig bitmeden 7-8 hafta kala midemle alakalı sağlık sorunum olduğu için son maçlarda oynamamıştım. Transfer dönemi geldiğinde, görevimi yapmanın huzuru içindeydim."

TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

"Genel menajer Süleyman Hurma ile görüştüm. 'Bana teklifler geliyor, kulüp olarak siz yapın bu görüşmeleri' dedim. Bana cevabı 'Seni isteyen kulüp yok. Sen bize teklif getir, hangi kulüp istiyorsa konuşuruz' şeklinde oldu. Bu arada beni de Fenerbahçe'den arıyorlar. Özellikle Aziz Yıldırım'ın arattığını biliyordum. Bu konuda Rıdvan Dilmen'le temas kurup Aziz Yıldırım'ın Kayserispor ile görüştüğünü öğrendim. Oysa bana, kulübüm tarafından teklif yok denmişti."

"FENERBAHÇE'Yİ BANA SÖYLEMEDİLER"

"Ben bu gelişmelerden sonra tatil için Antalya'ya doğru yola çıktım. Yoldayken beni Aziz Yıldırım aradı. Ben de sadece Süleyman Hurma'nın doğru söylemediğini ortaya çıkartmak için, "Başkanım, beni Fenerbahçe'ye istediniz mi?" diye sordum. İstediğini söyledi ve görüşmemiz bitti. Ertesi gün Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören aradı. 'Transferin için seninle görüşmek istiyoruz' dedi. Ben de, 'Başkanım, kulübüme sorayım' dedim. Hemen Süleyman Hurma'yı aradım Demirören'in benimle görüşmek istediğini söyledim. Hurma,'Sen görüş, biz de görüşürüz' dedi. Aslında o sırada kulübüm de Fenerbahçe ile görüşüyormuş. Bana bunu söyleseler, ben zaten Fenerbahçe'ye imza atardım ama haberim yoktu."

"SİZE GÜVENDİM FORMAYI GİYDİM"

"O dönemde Beşiktaş formasını da Kayserispor'un bilgisi dahilinde giydim. 3 gün sonra transferin tamamlanacağı söylendi, bu söze güvenip giydim. Ancak Beşiktaş bana, Fenerbahçe ise Kayserispor'a daha fazla para teklif etti. 6 ay sonra boşa çıkıp istediğim yere imza atardım ama bu bana yakışmazdı. 'Kulübüm nasıl daha çok kazanacaksa ben onu kabul ederim' dedim. Bu yüzden vicdanım çok rahat. Transfer hikayemle ilgili yıllarca yalan yanlış şeyler anlatıldı. Bu röportajla birlikte her şeyin açıklık kazandığını düşünüyorum."

"TEKME TOKAT DÖVDÜM"

"Fenerbahçe'deki 7 yılımın her biri çok özel geçti. Güzel başarılar elde ettik. Son sezonumda Vitor Pereira geldi ve benim için kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı futbolculara farklı davranan bir teknik adamdı. 2016'nın mayıs ayında Samandıra'da idmandaydık. Bruno Alves antrenmanda genç oyuncumuz Uygar Mert Zeybek'e kasıtlı bir şekilde sert girince, bilek bağları koptu. Ben de kendimi tutamadım ve Alves'e tekme tokat daldım! Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif etmediler. Eğer yabancı hocalara bu kadar müsamaha gösterilirse, bundan her kulüp zarar görür. Biz Türk futbolcularda bundan nasibimizi alırız."

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