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: En büyük değişimi o iki oyuncuda gerçekleştirdik

Teknik Direktörü , siyah beyazlı kulübün dergisine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu: “Geldiğimde çok düşmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştım. En büyük değişimi Elneny ve Boyd yaptı. Beşiktaş’ta hedeflerim çok büyük”

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Sergen Yalçın: En büyük değişimi o iki oyuncuda gerçekleştirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün dergisine değerlendirmede bulundu. Seneye takım bütçesinin 30 milyon Euro olacağını dile getiren Yalçın'ın satır başları şöyle:

-Çok düşmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştım. Oyunu değiştirmek için zamana ihtiyaç vardır, fakat kafaları değiştirmek için değil.
-Oyuncularda en büyük değişimi de Elneny ve Boyd'da gerçekleştirdik.
-Kulübün içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. Göreve başladığımız süreçte de bu böyleydi.
-Zaten her şeye pozitif bakıyoruz. Bardağın dolu tarafından bakmaya ve taraftara doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz.
-Anadolu'da çok zor pozisyondaki takımları alıp çalıştırdım.
-Hedeflerim çok büyük. Tek amacım, kalıcı olmak ve ciddi başarılar yakalamak.

Oğuzhan Özyakup'tan Sergen Yalçın açıklaması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mircea Lucescu'yu istediği iddia edilmişti... Flaş açıklama

Larin'e komşudan talip var

Beşiktaş'ın Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen Kanadalı golcüsü Cyle Larin'e komşu Yunanistan'dan talip var. Yunan medyasında yer alan habere göre, forvetlerini gözden çıkaran PAOK, Larin için devreye girdi. Zulte Waregem'in Koronavirüs salgını sonrası 2.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği Kanadalı golcünün Beşiktaş'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Sergen Yalçın: En büyük değişimi o iki oyuncuda gerçekleştirdik
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