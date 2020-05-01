Roman Neustadter: Ailem İstanbul'da ve Türkiye'yi seviyoruz

2016'da Fenerbahçe'ye gelen ve 3 yıl boyunca sarı-lacivertli formayı giyen Rus asıllı Alman stoper Roman Neustadter, sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olmuştu. Ailesi hâlâ İstanbul'da yaşayan oyuncu ile hem Koronavirüs günlerini hem de Fenerbahçe'de yaşadıklarını konuştuk.



Koronavirüs konusunda Rusya'daki durum nedir?

Kaç kişi virüse yakalandı, kaç kişi kurtuldu gibi sayılara bakmayı sevmiyorum. 18 Mart'tan beri yani 5 haftadır Rusya'da evdeyim. İzolasyondayım. Nisan başında her şey kapandı sadece marketler ve bankalar açık. 2 haftadır da özel izinle çıkabiliyorsunuz.



Ailen İstanbul'da. Sen de gelmeyi düşünüyor musun?

Ailemi çok özledim. (Türkçe konuşup gülüyor) Tüm gün görüntülü konuşuyoruz. Gelirsem 2 hafta karantinada kalacaktım. Rusya'ya dönmem gerekse onun için de 2 hafta karantinada kalacaktım. Mantıksız olurdu. Bakalım tünelin ucundaki ışığı görecek miyiz… Eğer uzun süre antrenmanlara başlamayacaksak o zaman ailemi görmeye gelebilirim.



Türkiye'de futbol oynama ihtimalin var mı?

Rusya'da hiç oynamamıştım. Nasıl olduğunu görmek istedim. 1 yıl kontrat yaptım. 2 aylık kontratım kaldı. Ailem İstanbul'da ve Türkiye'yi seviyoruz.







ESKİLERDEN KURTULMAK İSTEDİLER



F.Bahçe'de son sezonunda ilk yarıdaki tüm maçlarda oynadın ancak Ersun Yanal gelince forma göremedin, neden?

Takımın patronu hocadır. Kimin oynayıp oynamayacağına o karar verir. Onunla birkaç konuşmamız oldu. Onun kararıydı, beni oynatmadı. Serdar ve Sadık'ı transfer etti. Çalıştım, önümdeki oyunculara daha iyi olmaları için baskı yarattım. Bana ihtiyaç olduğunda oradaydım. F.Bahçe için doğru bir zaman değildi. Kötü bir dönem geçirdik. Kulüp değişim istedi. Yeni oyuncular alıp eskilerinden kurtulmak istediler.



O SEZON AKHİSAR MAÇLARI KORKUNÇTU



Fenerbahçe'deki başkan değişimini nasıl analiz edersin?

Aslında bizim için çok şey fark etmedi. Sadece yönetimde yeni kişiler gördük. Sahada kötü sonuçlar aldık, bu yönetimin hatası değildi. Kötü şans da vardı. Yeni yönetimin gelişiyle önemli oyuncular da ayrıldı. Bu ayrılıklar belki o dönem için doğru karar değildi.



Bir maçın skorunu değiştirmek isteseydin hangi karşılaşma olurdu?

2017-2018 sezonunda Akhisar maçlarını değiştirmek isterdim. Birini değil hem de hepsini... Nedenini bilmiyorum ama o sezon onlara karşı yaşadığımız her şey korkunçtu! Onlarla normalde 10 maç yapsak 9'unu kazanırdık. Oynadığımız 3 maçı da kaybettik. Biri de kupa finaliydi ve yenildik. Bize karşı hayatlarının en şanslı günlerini yaşadılar.



KISA KISA

Birlikte oynadığın en iyi savunmacı?: Martin Skrtel

Karşılıklı oynadığın en iyi golcü? Cristiano Ronaldo. Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde ona karşı oynamıştım.

Martin Skrtel mi, Simon Kjaer mi? Kjaer ile çok oynayamadım onun için bir şey diyemem. Skrtel ile Kjaer birlikte oynuyordu.

Mehmet Topal mı, Josef de Souza mı? İkisi aynı tip değiller… Topal'ı seçerdim ama ne yapması gerektiğini söylerdim. Ne yapmak zorunda olduğunu bildiğinde çok klas bir oyuncu.

Janssen mi, Soldado mu? Janssen derim. Ama 70'ten sonra Soldado… Janssen savunmaları yorar, Soldado sonradan gelip işi bitirir.



Neustadter'le yaptığımız video konferans röportaja Deniz Sarıtaç tercümanlık yaparak katkı verdi.

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