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transferde 'a rakip oldu!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe önümüzdeki sezonun hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takım Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 18:18
Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

ve arasındaki dev rekabet, yeşil sahaların ardından piyasasına taşındı...

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

GALATSARAY YENİDEN YAPILANIYOR

teknik direktörü , Başkan ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber yaptığı görüşmelerde gelecek sezon için 'revizyon' istediğini aktarmıştı.

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Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

Sarı kırmızılı kulübün hocası, özellikle 30 yaşı geçmiş isimlerin, takıma katkıda bulunmadığı taktirde gönderilmesinden yana olduğunu dile getirmişti.

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

Bu kararla beraber , gelecek ve gönderilecek isimlerin listesini yönetime sundu.

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

Corona virüsü nedeniyle yaşanan mali krizden dolayı yönetimi, Terim'den maliyeti uygun isimleri talep ederken, sarı kırmızılı hocanın listesini buna göre yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK HOCADA AMA...

Sarı lacivertli camia, son 2 sezonda yaşanan büyük hüsranı sonlandırmak adına gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve bu kadroyu yönetebilecek bir teknik patronu takımın başında görmek istiyor.

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle büyük mali sıkıntıya giren Kanarya, ile beraber gelecek sezon için takıma kısa sürede katkı yapabilecek, bonservissiz ve ya maliyeti uygun isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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