Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe önümüzdeki sezonun hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takım Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020
18:16
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
18:18
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GALATSARAY YENİDEN YAPILANIYOR
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber yaptığı görüşmelerde gelecek sezon için 'revizyon' istediğini aktarmıştı.
Sarı kırmızılı kulübün hocası, özellikle 30 yaşı geçmiş isimlerin, takıma katkıda bulunmadığı taktirde gönderilmesinden yana olduğunu dile getirmişti.
Bu kararla beraber
Fatih Terim, gelecek ve gönderilecek isimlerin listesini yönetime sundu.
Corona virüsü nedeniyle yaşanan mali krizden dolayı
Galatasaray yönetimi, Terim'den maliyeti uygun isimleri talep ederken, sarı kırmızılı hocanın listesini buna göre yaptığı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK HOCADA AMA...
Sarı lacivertli camia, son 2 sezonda yaşanan büyük hüsranı sonlandırmak adına gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve bu kadroyu yönetebilecek bir teknik patronu takımın başında görmek istiyor.
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle büyük mali sıkıntıya giren Kanarya,
teknik direktör ile beraber gelecek sezon için takıma kısa sürede katkı yapabilecek, bonservissiz ve ya maliyeti uygun isimlerle transfer görüşmelerini sürdürüyor.