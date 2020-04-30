Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu!

FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK HOCADA AMA...

Sarı lacivertli camia, son 2 sezonda yaşanan büyük hüsranı sonlandırmak adına gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve bu kadroyu yönetebilecek bir teknik patronu takımın başında görmek istiyor.