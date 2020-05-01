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yeniden 'e dönüyor!

'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bafetimbi , yeniden 'e dönebilir. Fransız yıldız forvet arayışlarını sürdüren ile görüşüyor.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 08:54 ABONE OL
Gomis yeniden Süper Lig'e dönüyor!

Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oluyor... Al Hilal, Fransız futbolcuya kapıyı gösterdi. Yıldız oyuncu ise kendisine Süper Lig'den takım aramaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY VETO ETTİ!
Gomis'in adı ülkemiz takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray'la anılıyordu. Gelen bilgilere göre her iki takım da Gomis teklifini 'teşekkür' edip geri çevirdi.

ALANYASPOR'LA GÖRÜŞÜYOR!
Fotomaç'ın haberine göre Gomis'in hali hazırda görüştüğü takımın ise Alanyaspor olduğu bildirildi. Papiss Cisse'nin takımdan ayrılma ihtimali üzerine forvet arayışlarını sürdüren Alanyaspor'da Erol Bulut'un, Gomis'e onay verdiği bildirildi.

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Gomis yeniden Süper Lig'e dönüyor!
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